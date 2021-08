Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.900 Mitarbeitern, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts. (05.08.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Spezialisten United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit starken Zahlen zum ersten Halbjahr und einer Anhebung der Prognose hätten United Internet und die Tochter 1&1 am Mittwoch für Freude bei den Anlegern gesorgt. Doch mindestens genauso wichtig seien die Ankündigungen zum Aufbau eines eigenen Netzes. Eine Kooperation mit Rakuten solle hier für den Durchbruch sorgen.1&1 habe angekündigt, sein 5G-Open-RAN-Netz mit Rakuten aus Japan aufbauen zu wollen. Dabei werbe das Unternehmen mit dem europaweit ersten, vollständig virtualisierten Mobilfunknetz auf Basis des offenen Standards "Open RAN". Konkret solle Rakuten die aktiven Netzbestandteile installieren und für die Gesamtperformance des Netzes verantwortlich sein. 1&1 bekomme Zugriff auf die Steuerungsplattform. Der Bau des 1&1-Netzes solle im kommenden Quartal beginnen."Open RAN" (Radio Access Network) verspreche den Abbau technologischer Barrieren, die bisher den Markt abgeschottet hätten. Durch den neuen offenen Standard sollten Komponenten der Mobilfunknetze herstellerübergreifend kompatibel werden. "Open RAN" sei also eine Art Architektur, die Betreibern erlaube, Zubehör von verschiedenen Anbietern zu nutzen. Bisher gebe es hier nur geschlossene Systeme.Von dem neuen automatisierten Netz verspreche sich Firmenchef Dommermuth vor allem Sparpotenzial. "Wir werden das Netz mit 50 Mitarbeitern betreiben können, weil es voll automatisiert funktioniert", habe er dem "Handelsblatt" gesagt. Bei den verbauten Antennen handle es sich ausschließlich um "echtes 5G", habe er betont. Dommermuth habe damit darauf angespielt, dass Telekommunikationsanbieter auch die Möglichkeit hätten, ältere 4G-Antennen per Software-Update zukunftsfähig zu machen.Dommermuth habe den drei großen Telekom-Anbieter Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland die Schuld zugeschoben, warum 1&1 bislang noch keine Antenne aufgestellt habe. "Wir haben bei den Verhandlungen mit den drei großen Mobilfunkanbietern rund um National Roaming viel Zeit verloren", habe er gesagt. Die drei bestehenden Anbieter hätten kein Interesse an einem neuen Konkurrenten gehabt.Dabei sei vor allem letzterer essenziell für 1&1, bevor das Unternehmen überhaupt zum vierten Telekom-Anbieter in Deutschland aufsteigen könne. Bislang habe das Unternehmen keine 5G-Standorte und müsse sich in das Netz von Telefónica Deutschland einmieten, um seinen Kunden überhaupt Dienstleistungen anbieten zu können.Die Expertise von Rakuten könne helfen, die Risiken für 1&1 und United Internet zu reduzieren. Auch die Zahlen zum abgelaufenen Quartal würden stimmen. Doch der Netzaufbau werde viel Geld kosten.Es gibt deshalb nach wie vor attraktivere Werte an der Börse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.08.2021)