Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

35,75 EUR -0,08% (21.12.2020, 08:48)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (21.12.2020/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - United Internet: Anstieg bis ca. 39,99 EUR möglich - ChartanalyseDie Aktie von United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) fiel nach einer langen Abwärtsbewegung im März 2020 auf eine Tief bei 20,76 EUR zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe sich die United Internet-Aktie über mehrere Monate stark erholt. Am 13. August habe sie im Hoch bei 43,88 EUR notiert. Dort hätten zunächst leichte Gewinnmitnahmen eingesetzt, am 21. September habe der Wert ein großes Abwärtsgap zwischen 39,99 EUR und 34,24 EUR gerissen. Nach einem Test der Unterstützung bei 29,63 EUR sei der Titel in einer Seitwärtsbewegung eingeschwenkt. Am Freitag sei er mit einer langen weißen Kerze aus dieser Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen und sei in das Abwärtsgap vom 21. September eingedrungen.Damit habe sich am Freitag ein Kaufsignal ergeben. Dieses Signal könnte nun einige Tage tragen und zu einem Anstieg bis ca. 39,99 EUR führen, womit das Gap vom 21. September geschlossen wäre. Sollte die United Internet-Aktie allerdings unter ihrem EMA 200 bei aktuell 34,18 EUR abfallen, dann wäre das Kaufsignal negiert und ein erneuter Rückfall in Richtung 29,63 EUR würde drohen. (Analyse vom 21.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:35,72 EUR +4,60% (18.12.2020, 17:35)