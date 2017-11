Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

Kern der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) sind die leistungsfähigen Internet-Fabriken mit 9.300 Mitarbeitern, davon rund 3.000 in Produktmanagement, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, Drillisch, GMX, WEB.DE, mail.com, Strato, Arsys, Fasthosts, InterNetX, united-domains, home.pl, 1&1 Versatel, Affilinet, Sedo und United Internet Media steht United Internet für eine herausragende Operational Excellence für weltweit rund 57 Mio. Kunden-Accounts in zehn Rechenzentren mit insgesamt rund 90.000 Servern. Darüber hinaus hält United Internet Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sowie zahlreiche Beteiligungen an jungen Internet-Unternehmen. (23.11.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Matthias J. Kapfer vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet- und Telekomkonzerns United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Erst vor einer Woche habe das TecDAX-Unternehmen die Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert und seine Anleger mit deutlichen Wachstumszahlen zufrieden gestellt. Grund hierfür seien vor allem die positiven Auswirkungen der Übernahme des Mobilfunkproviders Drillisch gewesen.Bis Dezember 2017 solle die Konsolidierung abgeschlossen, und Drillisch mehrheitlich in der Hand von United Internet sein. An der Börse zähle die Aktie seit Jahresbeginn mit 65 Prozent zu den Top-Gewinnern.Als sei die Investition in die Mobilfunksparte nicht genug, stecke der Internetdienstleister weiterhin Geld in neue bzw. bestehende Beteiligungen. So sei die Strato AG nach der Ankündigung im Dezember 2016 bereits im April dieses Jahres bereits vollständig konsolidiert worden. Im Laufe des Geschäftsjahres seien Beteiligungen an Warburg Pincus, einer Private-Equity-Unternehmung, sowie rankingCoach, ein Unternehmen, das Produkte im Bereich Online Marketing verkaufe, gefolgt. Weiterhin habe United Internet bei Kabelfrensehspezialist Tele Columbus aufgestockt.Börsenplätze United Internet-Aktie:Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:56,47 EUR +1,40% (23.11.2017, 15:35)