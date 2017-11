ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Kern der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) sind die leistungsfähigen Internet-Fabriken mit 9.300 Mitarbeitern, davon rund 3.000 in Produktmanagement, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, Drillisch, GMX, WEB.DE, mail.com, Strato, Arsys, Fasthosts, InterNetX, united-domains, home.pl, 1&1 Versatel, Affilinet, Sedo und United Internet Media steht United Internet für eine herausragende Operational Excellence für weltweit rund 57 Mio. Kunden-Accounts in zehn Rechenzentren mit insgesamt rund 90.000 Servern. Darüber hinaus hält United Internet Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sowie zahlreiche Beteiligungen an jungen Internet-Unternehmen. (23.11.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Aktienanalystin Nizla Naizer von der Deutschen Bank:Nizla Naizer, Aktienanalystin der Deutschen Bank, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Internet- und Telekomkonzerns United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) und erhöht ihr Kursziel.In ihre Bewertung fließe jetzt ein höherer Drillisch-Anteil ein als zuvor, so die Analystin in einer heute veröffentlichen Studie. Die aus der Fusion resultierenden Synergie-Effekte würden für Aufwärtspotenzial sorgen.Nizla Naizer, Aktienanalystin der Deutschen Bank, hat das Kursziel für die United Internet-Aktie von 64,00 auf 65,00 Euro erhöht und ihr "buy"-Votum bestätigt. (Analyse vom 23.11.2017)Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:55,36 EUR -0,59% (23.11.2017, 09:59)Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:55,369 EUR +0,12% (23.11.2017, 09:59)