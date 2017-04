ISIN United Internet-Aktie:

Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit 16,97 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 34,29 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts der führende europäische Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 8.100 Mitarbeitern, ca. 2.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, GMX, WEB.DE, united-domains, Fasthosts, Arsys, home.pl, InterNetX, Sedo, affilinet und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 51 Mio. Kunden-Accounts. (04.04.2017/ac/a/t)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - United Internet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) charttechnisch unter die Lupe.Nach der Verbesserung der charttechnischen Ausgangslage der United Internet-Aktie in Form eines Bruchs des seit Ende 2015 bestehenden Baissetrends sowie der Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 38,12 EUR) hätten die Analysten zuletzt die inzwischen abgeschlossene Bodenbildung der letzten neun Monate hervorgehoben. Da die untere Umkehr einerseits durch die höchsten Umsätze des Jahres bestätigt worden und es andererseits am vergangenen Freitag zu einem Pullback an die letzten Verlaufshochs zwischen 40,10 EUR und 41,01 EUR gekommen sei, liege derzeit ein lehrbuchmäßiges Ausbruchsszenario vor. Solche Situationen könnten auch konservative Investoren nutzen.Die o. g. Schlüsselmarken bei gut 40 EUR würden als mögliche Unterstützungen gelten. Technisch motivierte Anleger könnten so eine defensive Möglichkeit finden, um an der möglichen Bodenbildung des Technologietitels zu profitieren. Aus der Höhe der unteren Umkehrformation lasse sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis rund 46 EUR ableiten, welches bestens mit dem Hoch vom Mai 2016 bei 45,79 EUR harmoniere, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.04.2017)Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:41,045 EUR -1,05% (03.04.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:41,026 EUR -0,83% (04.04.2017, 09:02)