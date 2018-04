Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:

53,68 EUR -1,21% (19.04.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

53,76 EUR -1,10% (19.04.2018, 18:05)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Kern der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) sind die leistungsfähigen Internet-Fabriken mit 9.400 Mitarbeitern, davon rund 3.000 in Produktmanagement, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, Drillisch, GMX, WEB.DE, mail.com, Strato, Arsys, Fasthosts, InterNetX, united-domains, home.pl, 1&1 Versatel, Affilinet, Sedo und United Internet Media steht United Internet für eine herausragende Operational Excellence für weltweit rund 58 Mio. Kunden-Accounts in zehn Rechenzentren mit insgesamt rund 90.000 Servern. Darüber hinaus hält United Internet Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sowie zahlreiche Beteiligungen an jungen Internet-Unternehmen. (19.04.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktie: Kursknick deutlich zu sehen - AktienanalyseMit der Übernahme von Drillisch gelang United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) im vergangenen Jahr ein großer Wurf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nicht zuletzt dadurch sei der Umsatz 2017 auf Konzernebene um 10,5 Prozent auf knapp 4,21 Mrd. Euro gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sogar um 17,3 Prozent auf 979,6 Mio. Euro zugelegt. Den positiven Ergebnisbeiträgen durch die Neuerwerbe von Strato, ProfitBricks und Drillisch hätten negative Beiträge durch Regulierungseffekte, Kosten der Telefónica-DSL-Migration und negative Währungseffekte gegenübergestanden. Die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge habe organisch um 0,88 Mio. gesteigert werden können. Dazu seien 5,22 Mio. weitere Kundenverträge aus der Erstkonsolidierung von Drillisch und Strato gekommen. Insgesamt zähle der Konzern inzwischen fast 22,9 Mio. zahlende Kunden zu seinem Imperium - ein Plus von mehr als sechs Mio. im Vergleich zum Vorjahr.Dabei solle es aber nicht bleiben: Mit den mehr als drei Mio. dazugewonnenen Kunden des Discount-Mobilfunkanbieters wolle United Internet den Druck auf die Konkurrenz der Netzbetreiber von Deutscher Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland erhöhen. Dazu werde United-Internet-Chef Ralph Dommermuth etwa 300 Mio. Euro zusätzlich für Subventionen für Smartphones bereitstellen. Das Geld wolle er über die Tariflaufzeit der Verträge wieder hereinholen. Ziel sei es, bis Ende 2018 insgesamt 1,2 Mio. neue Vertragskunden zu gewinnen.An der Börse seien prompt Ängste aufgekommen, wonach das Ergebnis unter den Investitionen leiden könnte. Doch Dommermuth habe Entwarnung gegeben: Das EBITDA werde 2018 bei 1,2 Mrd. Euro erwartet - ein Anstieg von mehr als 22 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau. Der Umsatz solle sogar noch einen Tick stärker, von 4,21 Mrd. auf rund 5,2 Mrd. Euro, steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze United Internet-Aktie: