Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

57,66 EUR -0,55% (25.01.2018, 16:38)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Kern der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) sind die leistungsfähigen Internet-Fabriken mit 9.300 Mitarbeitern, davon rund 3.000 in Produktmanagement, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, Drillisch, GMX, WEB.DE, mail.com, Strato, Arsys, Fasthosts, InterNetX, united-domains, home.pl, 1&1 Versatel, Affilinet, Sedo und United Internet Media steht United Internet für eine herausragende Operational Excellence für weltweit rund 57 Mio. Kunden-Accounts in zehn Rechenzentren mit insgesamt rund 90.000 Servern. Darüber hinaus hält United Internet Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sowie zahlreiche Beteiligungen an jungen Internet-Unternehmen. (25.01.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktie: Aufwärtstrend könnte sich beschleunigen - zwei IPOs stehen an - AktienanalyseUnited Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) hat sich unter den Blue Chips des deutschen Aktienmarkts etabliert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Allein in den vergangenen zwölf Monaten sei es mit der Notiz um etwas mehr als 50 Prozent nach oben gegangen. Auf Sicht von fünf Jahren stünden sogar Kursgewinne von satten 240 Prozent an der Kurstafel angeschrieben. Mit einem Börsenwert von fast zwölf Mrd. Euro zähle der Titel im TecDAX zu den absoluten Schwergewichten - und sei selbst vom DAX nicht mehr weit entfernt.Im laufenden Jahr könnte sich der ohnehin schon steile Aufwärtstrend nochmals beschleunigen. Denn bereits vor gut zwei Jahren habe Vorstandschef Ralph Dommermuth angekündigt, den Börsengang des Geschäfts mit Anwendungen für Unternehmen ("Business Applications") zu prüfen, um die geplante Expansion zu finanzieren. Zu der Sparte würden beispielsweise die Angebote zum Bau von Webseiten für Gewerbetreibende und das Geschäft mit Online-Werbung zählen. Ein IPO könnte dem Konzern Milliarden in die Kassen spülen: Als Warburg Pincus im Jahr 2016 mit einem Anteil von rund einem Drittel bei Business Applications eingestiegen sei, sei eine Bewertung von gut 2,5 Mrd. Euro zugrunde gelegt worden. Inzwischen dürfte der Wert deutlich höher liegen.Als weiterer IPO-Kandidat gelte das ebenfalls zum Konzern gehörende Affiliate-Netzwerk AWIN. Sollte das Börsenklima weiterhin freundlich bleiben, steht einem oder zwei IPOs nichts mehr im Weg, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 03/2018)Börsenplätze United Internet-Aktie:Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:57,54 EUR -0,59% (25.01.2018, 16:32)