Börsenplätze Uniper-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

28,56 EUR +0,21% (23.06.2020, 13:47)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

28,50 EUR +0,35% (23.06.2020, 14:02)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (23.06.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Analyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kraftwerksbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) von 25 Euro auf 28 Euro.Trotz der Corona-Krise habe Uniper die erwarteten deutlichen Ergebnissteigerungen in Q1/2020 auf endgültiger Basis bestätigen können. Zudem sei auf dieser Basis trotz der aktuellen Marktbedingungen auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 abermals bekräftigt worden. Nach eigenen Angaben befinde sich der Energiekonzern seit kurzem "in ständigem konstruktiven Austausch mit der Geschäftsführung von Fortum". Der finnische Großaktionär (Anteil bislang: 49,99%) habe sich mit der Übernahme der von den Finanzinvestoren Elliott und Knight Vinke gehaltenen Anteile endgültig die Mehrheit an Uniper gesichert und halte derzeit 73,4% der Anteile und Stimmrechte. Fortum wolle bis Ende 2021 auf einen Squeeze-out der Minderheitsaktionäre verzichten.Holger Fechner, Analyst der Nord LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Uniper-Aktie. (Analyse vom 23.06.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Uniper SE": Keine vorhanden.