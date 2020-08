Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

28,88 EUR -0,48% (13.08.2020, 13:08)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

28,86 EUR +0,28% (13.08.2020, 13:13)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (13.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Kraftwerkbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01).Uniper habe erwartungsgemäß die sehr starke Entwicklung des ersten Quartals 2020 in Q2 nicht fortsetzen können. Der deutliche Ergebnisanstieg im bisherigen Jahresverlauf sei von begrenzter Qualität (v.a. wegen außergewöhnlicher Preiskonstellation im Gasgeschäft). Der Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2020 sei nun präzisiert und damit angehoben worden. Die Dividendenindikation für 2020 (1,37 Euro je Aktie) habe erneut eine Bestätigung erfahren. Die Risiken bezüglich des Gaspipeline-Projekts Nord Stream 2 hätten sich für Uniper aufgrund der verschärften US-Sanktionsdrohungen erhöht.Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst. Seine Bewertung der Uniper-Aktie orientiere sich allerdings nach wie vor am Agieren des Mehrheitsaktionärs Fortum (zwar Verzicht bis mindestens Oktober 2021 auf einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag bzw. einen Squeeze-out, könne aber weitere Uniper-Aktien hinzukaufen).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Uniper-Aktie: