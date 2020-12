Börsenplätze Uniper-Aktie:



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (11.12.2020/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) hat nach den ersten neun Monaten des Jahrs 2020 einen Umsatzrückgang gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum in Höhe von rund 34% auf rund 30,8 Mrd. Euro zu verzeichnen, wie die Experten von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichten.Dies sei vor allem auf den Verkauf des Frankreich-Geschäfts zurückzuführen. Ergebnisseitig hätten jedoch erfreuliche Fortschritte verzeichnet werden können. Mit einem bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) in Höhe von 405 Mio. Euro sei der Vorjahreswert (203 Mio. Euro) deutlich übertroffen worden.Das Segment Europäische Erzeugung habe einen großen Anteil an der gestiegenen Profitabilität von Uniper in den ersten neun Monaten dieses Jahres. Dabei hätten insbesondere die Wasser- und Kernkraftwerke positive Ergebnisbeiträge geliefert. In Summe leicht gesunkene Produktionsvolumina hätten durch gestiegene Strompreise für die Kernkraftwerke mehr als ausgeglichen werden können. Zudem habe Uniper positive Ergebnisse aus dem fossilen Kraftwerksportfolio erzielt - hier habe u. a. das Wiederinkrafttreten des britischen Kapazitätsmarktes zu einer Verbesserung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geführt.Belastend hätten hingegen die Aufwendungen für Rückstellungen für CO2-Zertifikate gewirkt, die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich angestiegen seien. Der bereinigte Konzernüberschuss von Uniper liege nach den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2020 mit 308 Mio. Euro deutlich über dem Wert des vergleichbaren Vorjahreszeitraums in Höhe von 82 Mio. Euro. Damit dürfte das Ziel, wie in den Vorjahren eine angemessene Dividende ausschütten zu können, wieder erreicht werden. Die Experten würden erwarten, dass diese für das laufende Geschäftsjahr bei 1,40 Euro je Aktie liegen werde.Im Januar 2020 habe Uniper einen Stilllegungsplan für die Steinkohlekraftwerke in Deutschland vorgelegt, durch den CO2-Einsparungen in einer Größenordnung von bis zu rund 18 Millionen Tonnen pro Jahr erzielt werden sollten. Darin sei vorgesehen, bis spätestens Ende 2025 neben Heyden 4 die Steinkohle-Kraftwerksblöcke an den Standorten Gelsenkirchen-Scholven, Staudinger und Wilhelmshaven mit einer Gesamtleistung von rund 2.000 Megawatt stillzulegen. Mit abnehmendem Anteil der Kohleverstromung dürfte die Gesellschaft an Vertrauen am Kapitalmarkt gewinnen, dass die Transformation des Unternehmens gelingen könne. (Ausgabe 12/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link