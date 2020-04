Börsenplätze Uniper-Aktie:



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (24.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kraftwerkbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Zahlreiche Unternehmen hätten in den vergangenen Tagen und Wochen ihre Prognosen für das laufende Jahr streichen müssen. Da komme es an der Börse natürlich gut an, wenn der eigene Ausblick bestätigt werde. Der Versorger Uniper halte beispielsweise an seinen Zielen fest. Die Aktie springe an.Uniper halte am Ausblick "auch unter den aktuellen Marktbedingungen weiterhin vollumfänglich fest", habe der Konzern mitgeteilt. Im ersten Quartal sei das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen von 185 Millionen Euro im Vorjahr auf 650 Millionen Euro gesprungen. Das bereinigte Nettoergebnis sei von 117 auf 500 Millionen Euro gestiegen. Das gesamte Zahlenwerk solle wie geplant am 7. Mai veröffentlicht werden.Im Rahmen der Corona-Krise sei Uniper zuletzt stark unter Druck gekommen. Der Verfall des Russischen Rubel und niedrigere Strompreise hätten für Angst bei den Anlegern gesorgt. Zudem habe nach dem Abschluss der Übernahme durch Fortum - die Finnen würden jetzt knapp 70 Prozent der Anteile halten - etwas die Fantasie gefehlt. Doch die starke Gewinnentwicklung spreche für sich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link