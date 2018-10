Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (15.10.2018/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analysten Andrew Fisher und Lawson Steele von der Privatbank Berenberg:Andrew Fisher und Lawson Steele, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Kraftwerkbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) und erhöhen das Kurszielvon 31 auf 34 Euro.Sie hätten ihre Schätzungen für die Kohlepreise in den beiden kommenden Jahre verdoppelt und entsprechend die Prognosen für die Energiepreise um rund 60% erhöht, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie zur Energieversorgungsbranche. Daraus würden deutlich höhere Gewinn- und Dividendenprognosen sowie Kursziele für die von den Analysten bevorzugten Unternehmen Fortum, Uniper und VERBUND resultieren. Ihre Schätzungen würden allerdings noch nicht die bis Jahresende wahrscheinliche Übernahme der noch ausstehenden Uniper-Anteile durch Fortum berücksichtigen.Andrew Fisher und Lawson Steele, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Branchenstudie das "buy"-Votum für die Uniper-Aktie bestätigt und das Kurszielvon 31 auf 34 Euro angehoben. (Analyse vom 15.10.2018)Börsenplätze Uniper-Aktie: