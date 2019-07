Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

27,54 EUR +0,11% (11.07.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

27,39 EUR -0,62% (12.07.2019, 08:46)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (12.07.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktie mit guten Ausbruchschancen - ChartanalyseDie Uniper-Aktie (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) markierte am 10. Mai 2018 ein Allzeithoch bei 27,74 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem befinde sich die Uniper-Aktie in einer Korrekturbewegung. Im Tief sei sie dabei auf 21,55 EUR zurückgefallen. Im April 2019 sei der Wert am Allzeithoch gescheitert. Es sei noch einmal zu einem Rücksetzer auf die Unterstützungszone um 24,62/45 EUR gekommen. Dort sei die Aktie Ende Mai nach oben gedreht. Seit einigen Tagen notiere sie an der Marke bei 27,74 EUR. Seit 4. Juli habe es vier Intradayanstiege über 27,74 EUR, aber noch keinen Tagesschlusskurs darüber gegeben.Die Uniper-Aktie habe gute Chancen, über 27,74 EUR auszubrechen. Aber erst der tatsächliche Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis wäre ein neues Kaufsignal. Mittelfristig bestünde die Chance auf einen Anstieg bis 28,90 und 31,25, später sogar bis ca. 35,71 EUR. Sollte Uniper aber unter 27,25 EUR per Tagesschlusskurs abfallen, müsste zunächst mit Abgaben in Richtung 26,01 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 12.07.2019)Börsenplätze Uniper-Aktie: