Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

18,754 EUR -0,51% (09.08.2017, 11:19)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (09.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktie erobert sich stetig frische Rekordhochs - ChartanalyseSeit den Verlaufstiefs von 9,80 Euro kann in dem Wertpapier von Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ein intakter Aufwärtstrend eingezeichnet werden, der zuletzt bis in den Bereich von grob 18,30 Euro aufwärts reichte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach einem kurzfristigen Blow-Off sei es ab Mai dieses Jahres zwar zu einer kurzzeitigen Konsolidierung auf die darunter liegende Unterstützung um 16,10 Euro gekommen, schnell habe sich das Papier aber wieder fangen und an seine Mai-Hochs zulegen können. Nach den kürzlich vorgelegten Quartalszahlen und einer Aussicht auf eine 25 prozentige Dividende habe Uniper im gestrigen Handel sogar einen Kurssprung über die jüngsten Hochs vollzogen und zudem eine inverse SKS-Formation aktiviert.Der Kurssprung über die Nackenlinie von 18,30 Euro hat in dem Wertpapier von Uniper nun weiteres Kurspotenzial zunächst bis in den Bereich von rund 19,20 Euro freigesetzt, rein rechnerisch könnte die Uniper-Aktie in den kommenden Wochen sogar bis auf das Niveau von 20,40 Euro heranlaufen und macht ein Long-Investment besonders attraktiv, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.08.2017)Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:18,745 EUR -0,40% (09.08.2017, 11:03)