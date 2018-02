Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

23,37 EUR +2,05% (07.02.2018, 14:39)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

23,38 EUR +1,02% (07.02.2018, 14:55)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (07.02.2018/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versorgers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Der finnische Energiekonzern Fortum habe E.ON im Januar den 46,65%-igen Anteil an Uniper abgekauft. Die verbliebenen Anteilseigner hätten dem Übernahmeangebot der Finnen allerdings skeptisch gegenüber. Nach Ende der zweiten Annahmefrist komme Fortum auf eine Beteiligung von nur 47,12% und habe die Mehrheit damit verfehlt.Die Situation bei Uniper bleibe unübersichtlich. Auch wenn Fortum das Gegenteil behaupte: Es könnte durchaus sein, dass die Finnen über den Kapitalmarkt weitere Anteile kaufen und den Aktienkurs damit antreiben. Darauf würden auch Hedgefonds-Manager wie Paul Singer spekulieren, die bei Uniper investiert seien. Aktuell würden den deutschen Versorger-Aktien allerdings die Impulse fehlen. Eine Seitwärtsbewegung drohe. Neueinsteiger sollten deshalb abwarten. Wer bereits an Bord sei, sollte dabei bleiben und den Stopp knapp unterhalb des Fortum-Angebots von 22 Euro je Aktie setzen, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2018)Börsenplätze Uniper-Aktie: