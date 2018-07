Börsenplätze Uniper-Aktie:



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (10.07.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Lutz Tantow von der NORD LB:Lutz Tantow, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Sektorstudie das Anlagevotum für die Aktie des Kraftwerkbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01).Uniper sei in Q1/2018 u. a. durch den Wegfall der Ergebnisbeiträge der veräußerten russischen Gasfeldbeteiligung Yushno Russkoje und durch zwei stillgelegte Kraftwerksblöcke in den Niederlanden und in Schweden belastet gewesen, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Zusätzlich hätten sich ungünstige Währungseffekte, geringere Ergebnisbeiträge aus dem Gasgeschäft und der Wegfall positiver Effekte aus der Gazprom-Einigung negativ ausgewirkt. Wegen des erst spät einsetzenden Winters würden sich einige positive saisonale Effekte aus dem Speicher- und Optimierungsgeschäft erst später ergeben. Uniper befinde sich allerdings trotz der genannten Ergebnisbelastungen weitgehend im Einklang mit den eigenen Erwartungen, so dass Zuversicht bestehe, die Jahresziele zu erreichen.Lutz Tantow, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Sektorstudie die Halteempfehlung für die Uniper-Aktie. (Analyse vom 09.07.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016: Keine vorhanden.