Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (23.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kraftwerksbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Für die Aktien von Uniper habe sich am Mittwoch der Abwärtsdruck der vergangenen Tage noch erhöht. Nach den Geschäftszahlen des Stromerzeugers sei der Kurs zuletzt um mehr als vier Prozent auf 35,12 Euro gefallen. Dabei sei das Papier auch unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Uniper sei am heutigen Mittwoch damit der größte Verlierer des Tages im MDAX.Der Energiekonzern habe das vergangene Jahr im Rahmen seiner prognostizierten Ergebnisspannen abgeschlossen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei 2021 derweil im Vorjahresvergleich um knapp ein Fünftel auf rund 1,19 Milliarden Euro gestiegen und habe damit die durchschnittliche Schätzung von Analysten getroffen.Der Zuwachs sei vor allem auf das starke Resultat im Bereich Globaler Handel und auf das Gasgeschäft zurückzuführen, habe der Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mitgeteilt. Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach habe insbesondere die extreme Preisentwicklung im Markt als "große Herausforderung" bezeichnet. Diese habe der Konzern aber meistern können, so der Manager.Zudem mische Uniper auch bei der nunmehr von der Politik erstmal auf Eis gelegten Gaspipeline Nord Stream 2 mit. Sollte das Projekt scheitern, würden Uniper hohe Abschreibungen drohen. Der Energiekonzern habe sich an der Finanzierung des Projekts mit knapp einer Milliarde Euro beteiligt - in Erwartung von Zinsen und Tilgungen. Seit Jahresbeginn habe die Uniper-Aktie inzwischen mehr als 15 Prozent verloren.Die Aktie von Uniper sei nun charttechnisch deutlich angeschlagen. Investierte Anleger beachten weiterhin den Stopp bei 31,00 Euro, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2022)Mit Material von dpa-AFX