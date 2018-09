Kursziel

Uniper-Aktie

(EUR) Rating

Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 26,20 Hold Société Générale - 06.09.2018 24,00 Reduce HSBC Adam Dickens 05.09.2018 20,00 Reduce Commerzbank Tanja Markloff 28.08.2018 31,00 Buy Berenberg Lawson Steele 14.08.2018 24,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 08.08.2018 23,50 Sell Goldman Sachs Alberto Gandolfi 07.08.2018 24,00 Market-Perform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 07.08.2018 26,50 Sector Perform RBC Capital Markets John Musk 07.08.2018 22,00 Underperform Jefferies Ahmed Farman 07.08.2018



Börsenplätze Uniper-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

26,04 EUR +1,20% 07.09.2018)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

25,93 EUR +0,43% (07.09.2018)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (10.09.2018/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 31,00 oder 20,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE hat am 07.09.2018 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2018 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 7. August zu entnehmen ist, habe das Unternehmen unter dem Strich rote Zahlen geschrieben. Grund seien negative Bewertungseffekte aus Rohstoff-Derivaten im Volumen von rund einer Mrd. Euro. Mit diesen sichere es im Handelsgeschäft unter anderem die langfristigen Strom- und Gaspositionen gegen Preisschwankungen ab. Die negative Bewertung ergebe sich aus dem gestiegenen Strompreis. Uniper habe seine Positionen zu einem früheren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Preis abgesichert.Die Jahresprognose habe der Konzern bekräftigt. Uniper wolle 2018 ein bereinigtes operatives Ergebnis von 0,8 bis 1,1 Mrd. Euro erreichen. Im ersten Halbjahr sei das Unternehmen auf 601 Mio. Euro gekommen, ein Rückgang von mehr als einem Drittel. Grund für den Rückgang seien unter anderem der Wegfall von Ergebnisbeiträgen aus dem inzwischen verkauften russischen Gasfeld Yushno Rosskoje sowie die Stilllegung von Kraftwerksblöcken. Analysten hätten dabei mit einem noch größeren Rückgang gerechnet.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Berenberg, Lawson Steele, in einer Branchenstudie vom 14.08.2018 sein "buy"-Rating mit einem Kursziel von 31,00 Euro bestätigt. Im Kohlemarkt zeichne sich für 2018 eine Deckungslücke ab, so der Analyst. Davon könnten die Kohle- und Strompreise und die Gewinnentwicklung profitieren. Seine "Top Picks" seien zuerst Fortum, dann Verbund, dann Uniper.Die niedrigste Kursprognose für die Uniper-Aktie kommt von der Commerzbank. Tanja Markloff, Aktienanalystin der Commerzbank, hat in einer Aktienanalyse vom 28.08.2018 das "reduce"-Votum für das Wertpapier bestätigt. Das Kursziel wurde von 21,00 auf 20,00 Euro gesenkt. Nach der jüngsten Investorenveranstaltung sei die Analystin mit ihren Prognosen für Uniper vorsichtiger geworden. Sie reflektiere damit die Marktschwäche in Russland.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: