Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Union Pacific-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Union Pacific Corp. (ISIN: US9078181081, WKN: 858144, NYSE Ticker-Symbol: UNP) charttechnisch unter die Lupe.Keine Frage: Solche Charts seien selten geworden! Trotz der schwierigen Umstände habe die Union Pacific-Aktie allen Herausforderungen des 1. Quartals getrotzt und notiere nahezu auf Allzeithoch (278,94 USD). Charttechnisch hätten die Bestätigung des Aufwärtstrends seit 2009 (akt. bei 239,94 USD) bzw. der Ausbruch aus der vorangegangenen seitlichen Schiebezone als entscheidende Katalysatoren gedient. Zusätzlicher Rückenwind komme derzeit von den quantitativen Indikatoren. Hervorheben möchten die Analysten die relative Stärke nach Levy, die nach einer abgeschlossenen Flagge nun auch zusätzlich noch eine Bodenbildung habe vervollständigen können. Im "uncharted territory" definiere die runde 300er-Marke mittlerweile das nächste Anlaufziel. Obwohl es sich per Saldo um einen lehrbuchmäßigen Aufwärtstrend handele, sollten Anleger stets auch die Unterseite im Blick haben. Eine erste Unterstützung stelle dabei das Januarhoch bei 256,11 USD dar. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gelte es vor allem den o. g. Basisaufwärtstrend nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link