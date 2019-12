Tradegate-Aktienkurs Unilever-Aktie:

Unilever N.V. (ISIN: NL0000388619, WKN: A0JMQ9, Ticker-Symbol: UNI2, EN Amsterdam: UNA) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 161.000 Mitarbeiter. (17.12.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Unilever N.V. (ISIN: NL0000388619, WKN: A0JMQ9, Ticker-Symbol: UNI2, EN Amsterdam: UNA).Unilever habe eine Umsatzwarnung für 2019 präsentiert und sehe das organische Erlöswachstum nun leicht unterhalb der bisherigen Zielsetzung (untere Hälfte der langjährigen Bandbreite von +3% bis +5% y/y). Ursächlich dafür seien nach Unternehmensangaben u.a. eine Konjunkturabschwächung in Südasien sowie ein schwieriges Marktumfeld in den entwickelten Märkten. Zudem sehe Unilever zwar erste Anzeichen für eine verbesserte Entwicklung in Nordamerika, eine vollständige Erholung benötige aber noch Zeit.Die Senkung des Umsatzausblicks werte Lusebrink als negative Überraschung, da Unilever nach den ersten neun Monaten 2019 (organisch: +3,4% y/y) noch relativ komfortabel innerhalb der Unternehmenszielsetzung gelegen habe. Einen Einfluss auf die Ergebnis- und Margenentwicklung (Zielsetzung: Verbesserung der bereinigten operativen Marge) erwarte Unilever nicht. Auch die Umsatz-Guidance für 2020 falle nach Ansicht des Analysten enttäuschend (organisches Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der langjährigen Bandbreite von +3% bis +5% y/y) aus, wobei Unilever für das H1 2020 erneut ein Wachstum von unter 3% y/y erwarte.Die Unilever-Aktie sei heute im frühen Handel (10:00: -6%) deutlich gefallen. Lusebrink reduziere seine EPS-Erwartungen für 2019 (berichtet: 2,31 (alt: 2,36) Euro; bereinigt: 2,45 (alt: 2,51) Euro und 2020 (berichtet: 2,54 (alt: 2,65) Euro; bereinigt: 2,67 (alt: 2,77) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Unilever-Aktie: