Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF).Der Konzern habe die Übernahme des Gesundheitsgetränke-Portfolios (GSK HFD) von GlaxoSmithKline (GSK) in Indien, Bangladesch und 20 weiteren Märkten vereinbart. Die Transaktion beinhalte u.a. eine Fusion von Hindustan Unilever (HUL) mit der GSK-Tochter GSK CH India sowie die Übernahme eines 82%-Anteils an GSK Bangladesh. Unilever zahle insgesamt 3,3 Mrd. Euro in bar sowie in Aktien von HUL und erwarte deutliche Synergien. Der Abschluss des Deals solle innerhalb von zwölf Monaten erfolgen. Die Übernahme von GSK HFD passe nach Meinung von Lusebrink gut zur Unternehmensstrategie. Eine Finanzierung der Übernahme erachte der Analyst für unproblematisch.Der Kapitalmarkttag von Unilever (04./05.12.) habe nur wenig Überraschungspotenzial geboten. Positiv werte Lusebrink, dass Unilever die Ziele für 2020 (u.a. Beschleunigung der M&A-Aktivitäten, Kostensenkungsprogramme) bestätigt habe und sich weiterhin optimistisch zeige, die bereinigte operative Marge auf 20% (2017: 17,5%) zu erhöhen.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Unilever-Aktie. Das Kursziel werde bei 51 Euro belassen. (Analyse vom 11.12.2018)Börsenplätze Unilever-Aktie:Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:48,84 EUR +1,03% (11.12.2018, 14:29)