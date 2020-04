Tradegate-Aktienkurs Unilever-Aktie:

45,49 EUR +0,22% (24.04.2020, 14:50)



Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:

45,44 EUR -0,98% (24.04.2020, 14:34)



ISIN Unilever-Aktie:

NL0000388619



WKN Unilever-Aktie:

A0JMQ9



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNI2



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNA



Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000388619, WKN: A0JMQ9, Ticker-Symbol: UNI2, EN Amsterdam: UNA) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 161.000 Mitarbeiter. (24.04.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Unilever N.V. (ISIN: NL0000388619, WKN: A0JMQ9, Ticker-Symbol: UNI2, EN Amsterdam: UNA).Die Umsatzzahlen für das erste Quartal 2020 seien enttäuschend ausgefallen und seien berichtet (+0,2% auf 12,44 Mrd. Euro) als auch auf organischer Basis (+/-0,0% y/y) hinter den Analysten-Erwartungen (12,80 Mrd. Euro bzw. +2,3% y/y) und dem Marktkonsens (12,72 Mrd. Euro bzw. +2,1% y/y) zurückgeblieben. Unilever habe zudem den Ausblick für 2020 (u.a. organisches Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der langjährigen Zielsetzung von 3% bis 5% (2019: +2,9%) y/y) zurückgezogen und verzichte auf einen neuen Ausblick. Das Unternehmen sehe sich aber gut aufgestellt, um die Covid-19-Pandemie zu bewältigen und verweise u.a. auf die Finanzstärke und das Markenportfolio.Der Analyst teile diese Einschätzung angesichts liquider Mittel zum 31.12.2019 von 4,19 Mrd. Euro. Die Quartalsdividende von (0,4104 (Vj.: 0,4104) Euro sei hinter seiner Erwartung (0,4405 Euro) zurückgeblieben. Er senke seine Prognosen für 2020 (berichtetes EPS: 2,40 (alt: 2,58) Euro; bereinigtes EPS: 2,53 (alt: 2,72) Euro); DPS: 1,6416 (alt: 1,7800) Euro) und 2021 (berichtetes EPS: 2,48 (alt: 2,76) Euro; bereinigtes EPS: 2,66 (alt: 2,83) Euro; DPS: 1,7400 (alt: 1,8800) Euro).Unter Berücksichtigung der Faktoren (Portfolioumbau; solide Bilanzstruktur; verhaltene Topline-Entwicklung; intensiver Wettbewerb im Haarpflegebereich in Nordamerika; Fortdauer von Covid-19) ermittelt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein Kursziel von 50,00 (alt: 57,00) Euro und bestätigt sein "halten"-Votum für die Unilever-Aktie. (Analyse vom 24.04.2020)Börsenplätze Unilever-Aktie: