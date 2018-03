Euronext Amsterdam-Aktienkurs Unilever-Aktie:

43,51 EUR +0,31% (20.03.2018, 17:35)



ISIN Unilever-Aktie:

NL0000009355



WKN Unilever-Aktie:

A0JMZB



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNI3



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNLNF



Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (20.03.2018/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Analystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) von 50 auf 47 Euro.Das Unilever-Management schlage als Ergebnis der Überprüfung der Konzernstruktur vor, die bestehende Dual-listed-Company-Struktur (Unilever habe zwei Muttergesellschaften) zu Gunsten einer einzelnen rechtlichen Ober-/Muttergesellschaft mit Sitz in den Niederlanden zu ändern, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Die entsprechenden noch bestehenden beiden Aktien (N.V. und plc) sollten in eine einzige neue Aktie (UNV) umgewandelt werden. Zudem solle das Unilver N.V. Depositary Receipt (was von Independent Research gecovert werde) im Verhältnis 1:1 in die neue UNV-Aktie getauscht werden. Zudem habe Unilever die Neuordnung der Segmente bestätigt. Die Vorhaben seien Teil der eingeleiteten Wertsteigerungsmaßnahmen. Cherdron sehe die Bildung einer einzigen Ober-/Muttergesellschaft auf Grund der Reduzierung von Komplexitäten und der erhöhten Flexibilität positiv.Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Unilever-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 50 auf 47 Euro reduziert. (Analyse vom 20.03.2018)Börsenplätze Unilever-Aktie:Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:43,49 EUR +0,23% (20.03.2018, 17:35)