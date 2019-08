Tradegate-Aktienkurs Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

Kurzprofil Unibail-Rodamco-Westfield:



Der Immobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) entstand im Juni 2018 aus der Übernahme von Westfield durch Unibail-Rodamco. Der URW-Konzern weist zwei Muttergesellschaften, die Unbail-Rodamco SE sowie die WFD Unibail-Rodamco N.V., auf. Der Fokus liegt auf Gewerbeimmobilien. URW investiert in Einkaufs-, Kongress- und Messezentren sowie Büroliegenschaften in Europa (u.a. Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien) und den USA. (01.08.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unibail-Rodamco-Westfield-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1).Der französische Immobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) habe zum ersten Halbjahr 2019 (H1) erstmals Halbjahreszahlen nach der Übernahme von Westfield veröffentlicht. Die Nettovermietungserträge seien auf 1,254 (Vj.: 0,923) Mrd. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis habe bei 525 (Vj.: 1.050) Mio. Euro gelegen, was u.a. mit Änderungen durch IFRS 16 begründet werde. Das Periodenergebnis habe bei 1,178 (Vj.: 0,752) Mrd. Euro gelegen. Wegen der deutlich gestiegenen Aktienanzahl (durch die Westfield-Übernahme) sei das Halbjahres-EPS um 2% auf 6,45 (Vj.: 6,58) Euro gefallen.Im wichtigsten Segment Shopping Center seien die Nettovermietungserträge in der Region Kontinentaleuropa nur leicht auf 739,8 (Vj.: 738,6) Mio. Euro gestiegen. Während der wichtigste Markt Frankreich um 2,2% zugelegt habe, habe es Rückgänge in Spanien, Skandinavien und den Niederlanden gegeben. URW habe seine Prognose für das bereinigte operative EPS um 0,30 auf 12,10 bis 12,30 Euro erhöht. Bereinigt um Verkäufe rechne URW von 2020 bis 2023 mit einem durchschnittlichen Anstieg des bereinigten operativen EPS von 5% bis 7% pro Jahr. Der Analyst bestätige seine Prognosen für 2019 (berichtetes EPS: 14,04 Euro; operatives EPS: 12,12 Euro) und 2020 (berichtetes EPS: 14,22 Euro; operatives EPS: 12,27 Euro).