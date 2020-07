Börsenplätze UniDevice-Aktie:



Kurzprofil UniDevice AG:



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (29.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Trotz der allgemeinen Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie weise die UniDevice AG ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr 2020 auf. Nachdem die Gesellschaft in den ersten beiden Monaten Januar und Februar von bestehenden Lieferengpässen habe profitieren können, sei es dabei im März zu einem deutlichen Nachfrageeinbruch nach Smartphones und nach so genannten Wearables gekommen. Bereits im April und in den Folgemonaten habe aber eine rasche Rückkehr zum normalen Wachstum stattgefunden, sodass auf Sicht von sechs Monaten ein Umsatzwachstum in Höhe von 5,9% auf 196,27 Mio. Euro (1.HJ 2019: 185,38 Mio. Euro) erreicht worden sei.In den vergangenen Berichtsperioden sei das Umsatzwachstum der UniDevice AG stets von einer überproportionalen Ergebnisverbesserung begleitet gewesen. Dies liege insbesondere an der vom Management bewusst gesteuerten Rentabilitätsverbesserung, im Rahmen dessen margenstärkere Produkte stärker im Fokus gelegen hätten. Die Rohertragszielmarge von 2,0% sei dabei im ersten Halbjahr 2020 mit 2,4% (VJ: 1,7%) deutlich übertroffen worden. Auch beim EBIT sei mit 2,37 Mio. Euro (VJ: 1,71 Mio. Euro) und einer EBIT-Marge von 1,2% (VJ: 0,9%) ein neuer Rekordwert erreicht worden.Ausgehend vom erreichten Rekord-EBIT sowie unter Berücksichtigung eines höheren Zinsaufwandes in Höhe von -0,22 Mio. Euro (VJ: -0,15 Mio. Euro) sei auch beim Nachsteuerergebnis in Höhe von 1,63 Mio. Euro (VJ: 1,07 Mio. Euro) ein neuer Rekordwert erreicht worden. Die höheren Zinsaufwendungen stünden im Zusammenhang mit der Ende 2019 ausgegebenen 6,5%-Unternehmensanleihe, die zum 30.06.2020 ein ausstehendes Volumen in Höhe von 3,23 Mio. Euro aufweise.Das im ersten Quartal 2020 erworbene Medizintechnikunternehmen SaniSolutions GmbH sei noch von untergeordneter Bedeutung. Bei Umsatzerlösen in Höhe von 1,66 Mio. Euro habe die Gesellschaft im ersten Halbjahr 2020 ein Nachsteuerergebnis in Höhe von 0,13 Mio. Euro beigesteuert.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein Kursziel von 3,85 Euro (bisher: 3,25 Euro) ermittelt. Kurszielerhöhend seien in erster Linie ihre höheren Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2020 bis 2022 sowie infolgedessen die angehobene Ziel-Ergebnis-Marge gewesen. Darüber hinaus enthalte das aktualisierte Bewertungsmodell einen Roll-Over-Effekt, mit neuem Kurszielhorizont 31.12.2021.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die UniDevice-Aktie. (Analyse vom 29.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link