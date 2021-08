Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil UniDevice AG:



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (04.08.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Die UniDevice AG sei im zweiten Quartal 2021 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehrt und habe, nachdem im ersten Quartal 2021 ein Umsatzrückgang in Höhe von -9,8% auf 92,61 Mio. Euro ausgewiesen worden sei, einen Umsatzanstieg in Höhe von 11,6% auf 104,48 Mio. Euro erwirtschaftet. In Summe hätten die Halbjahres-Umsätze mit 197,09 Mio. Euro (VJ: 196,27 Mio. Euro) damit knapp um 0,4% über dem Vorjahreswert gelegen.Trotz der konstanten Umsatzentwicklung habe sich die bereits in den vergangenen Berichtsperioden eingesetzte Rentabilitätsverbesserung auch im ersten Halbjahr 2021 fortgesetzt. Sowohl das EBIT in Höhe von 2,53 Mio. Euro (VJ: 2,37 Mio. Euro) als auch die erreichte EBIT-Marge in Höhe von 1,28 % (VJ: 1,21%) würden auf Halbjahresbasis jeweils neue Rekordwerte markieren. Nach Unternehmensangaben liege dies insbesondere an der weiteren Umsatzverschiebung hin zu margenstärkeren Produkten begründet. Genannt werde hier insbesondere der gestiegene Absatz mit AirPods, bei denen die Gesellschaft von kurzfristigen Marktineffizienzen profitiert habe.Dass trotz des sichtbaren EBIT-Sprungs auf Ebene des Nachsteuerergebnisses mit 1,65 Mio. Euro (VJ: 1,63 Mio. Euro) eine nur konstante Entwicklung erreicht worden sei, sei einerseits den etwas höheren Finanzaufwendungen sowie auf der anderen Seite dem leichten Anstieg der Steuerquote geschuldet.Der Fokus der Geschäftstätigkeit der UniDevice AG liege, auch nach dem Erwerb der im Rehatechnikgeschäft tätigen SaniSolutions GmbH, auf dem Handel mit elektronischen Geräten. Die SaniSolutions GmbH habe im ersten Halbjahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 1,51 Mio. Euro und ein Nachsteuerergebnis in Höhe von -0,18 Mio. Euro beigesteuert.Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2021 habe das UniDevice-Management keine konkreten neuen Prognosen publiziert.Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten erneut einen fairen Wert in Höhe von 4,60 Euro (bisher: 4,60 Euro) ermittelt. Zwar führe die Prognosereduktion zu einer Minderung des Unternehmenswertes, dem stehe jedoch der kurszielsteigernde Roll-Over-Effekt gegenüber. Die aktuelle Kurszielbasis sei im Bewertungsmodell wie (ab Jahresmitte) üblich auf den 31.12.2022 (bisher: 31.12.2021) rolliert worden.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau bestätigen Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, das Rating "kaufen" für die UniDevice-Aktie. (Analyse vom 04.08.2021)