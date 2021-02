Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (11.02.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Die italienische Bank UniCredit habe gestern Abend ihre Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2020 vorgelegt.Die Erträge seien in Q4/2020 gegenüber Q4/2019 um 12,6% auf EUR 4,24 Mrd. und die Kosten um 2,6% auf EUR 2,46 Mrd. gesunken. Das Aufwand-/Ertragsverhältnis habe sich demnach um 6,0 Prozentpunkte auf 58,0% erhöht. Die Dotierung zu Kreditrisikovorsorgen habe sich um 25,1% auf EUR 2,06 Mrd. erhöht. Die Risikokosten hätten sich im Gesamtjahr 2020 auf 105 Basispunkte des ausstehenden Kreditvolumens nach 71 Basispunkten in 2019 belaufen. Unter dem Strich hätten die Italiener im Berichtsquartal einen Verlust von EUR 1,18 Mrd. (Q4/2019: Gewinn von EUR 1,42 Mrd.) eingefahren. Analysten hätten im Schnitt mit einem Verlust von EUR 655 Mio. gerechnet.Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich im Jahresvergleich um 67 Basispunkte auf 15,08% erhöht und liege damit um 605 Basispunkte über dem von der Aufsicht festgelegten Minimum.Ausblick: Für das Jahr 2021 strebe man weiterhin einen Gewinn von über EUR 3,0 Mrd. an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.