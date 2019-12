Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

12,876 EUR +0,12% (11.12.2019, 10:31)



Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

12,878 EUR +0,17% (11.12.2019, 11:00)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (11.12.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF).UniCredit habe das Strategiepaket bis 2023 präsentiert. UniCredit erwarte eine Ertragssteigerung auf 19,3 Mrd. Euro in 2023 (CAGR 2018-2023e: 0,8%). Die Aufwendungen sollten im gleichen Zeitraum auf 10,2 Mrd. Euro gesenkt werden (CAGR: -0,2%). Eine Eigenkapitalrendite (RoTE) während des gesamten Planungszeitraums von über 8% solle dabei beibehalten werden. Ein Nettoerlös in 2023e von rund 5 Mrd. Euro sowie eine deutliche EPS-Steigerung (CAGR 2018-2023e: >12%) seien vorgesehen. Die Ausschüttungsquote von 40% solle für 2020e-2022e beibehalten werden und in 2023e auf 50% gesteigert werden. Im Rahmen dessen seien 6 Mrd. Euro Dividendenausschüttungen und 2 Mrd. Euro an Aktienrückkäufen im Planungszeitraum vorgesehen.Zusätzlich zur Abwicklung des Joint Ventures Koc Financial Services sowie der Anteilsreduktion an der türkischen Yepi Bank sei ein umfangreicher Stellenabbau angekündigt worden, welcher bis 2023 rund 8.000 Stellen (6.000 in Italien; Rest in Deutschland und Österreich) betreffe. In diesem Zuge sollten rund 500 Filialen (450 in Italien) geschlossen werden. Bei der deutschen Tochter HypoVereinsbank sollten darüber hinaus bis 2030 rund 1.300 Stellen (Stand 2019: 12.200 Mitarbeiter insgesamt) gestrichen werden.Lennertz bewerte das Strategiepaket positiv, da besonders das Dividenden- und Aktienrückkaufprogramm die UniCredit-Aktie weiterhin für Investoren attraktiv mache, jedoch liege das geplante Ertragswachstum unter seiner Erwartung (2020e: +1,2% y/y). Kompensiert werde dies durch eine stärkere, als erwartet, Reduktion der Aufwendungen. Der Analyst belasse seine Schätzungen für 2019 (u.a. EPS: 1,84 Euro) unverändert, erhöhe aber seine Prognosen für 2020 (u.a. EPS: 2,05 (alt: 1,97) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UniCredit-Aktie: