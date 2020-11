Kursziel

UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 9,50 Neutral Credit Suisse Adrian Cighi 24.11.2020 9,00 Hold Jefferies & Company Benjie Creelan-Sandford 23.11.2020 12,70 Buy Goldman Sachs Jernej Omahen 18.11.2020 8,00 Neutral J.P. Morgan Delphine Lee 13.11.2020 8,80 Neutral UBS AG Ignacio Cerezo 09.11.2020 10,50 Overweight Morgan Stanley Antonio Reale 06.11.2020

Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol Deutschland: CRIN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (25.11.2020/ac/a/a)







Mailand (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des italienischen Kredithauses UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol Deutschland: CRIN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: UNCFF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 12,70 oder 8,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UniCredit-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UniCredit S.p.A. hat am 5. November die Zahlen zum 3. Quartal 2020 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa 5. November berichtete, sei die italienische HVB-Mutter UniCredit im 3. Quartal nicht so hart von den Folgen der Corona-Krise getroffen worden, wie befürchtet. Wie viele ihrer europäischen Konkurrenten habe auch die deutsche Tochter HVB im Sommer weniger Geld für mögliche Kreditausfälle zur Seite legen müssen als noch im 2. Quartal. Zudem seien die Erträge nicht so stark gesunken, wie von Experten erwartet. Unter dem Strich sei der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent auf 680 Millionen Euro zurückgegangen. Damit habe er allerdings 62 Prozent höher als im 2. Quartal gelegen.Konzernchef Jean-Pierre Mustier sehe sein Haus auf Kurs zu seinen Gewinnzielen. Zudem habe er die Vorgabe für das Sparprogramm erhöht. Bis zum Jahr 2023 wolle er die jährlichen Kosten jetzt um 1,25 Milliarden Euro drücken. Bisher hatte er Einsparungen von rund einer Milliarde Euro angepeilt, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat das Kursziel für den Titel von 12,30 auf 12,70 Euro angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Jernej Omahen erhöhte in einer am 18. November vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen für die Großbank bis 2024. Der Analyst setze dabei insbesondere auf Aktienrückkäufe der Italiener.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur UniCredit-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur UniCredit-Aktie auf einen Blick: