Börse Frankfurt-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

15,382 EUR -0,12% (05.11.2019, 12:30)



Tradegate-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

15,18 EUR -1,42% (05.11.2019, 12:49)



NYSE-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

17,14 USD -18,92% (04.11.2019, 22:03)



ISIN Under Armour-Aktie:

US9043111072



WKN Under Armour-Aktie:

A0HL4V



Ticker-Symbol Under Armour-Aktie:

U9R



NYSE-Symbol Under Armour-Aktie:

UA



Kurzprofil Under Armour Inc.:



Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse. (05.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Under Armour-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des US-Sportartikelherstellers Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) unter die Lupe.Der adidas-Rivale sei wegen des Verdachts auf Verstöße gegen Buchhaltungsregeln ins Visier von US-Ermittlern geraten. Bedenken wegen der Untersuchungen der Börsenaufsicht SEC und des Justizministeriums hätten die Under Armour-Aktie am Montag um 19% abstürzen lassen.Bei der Prüfung gehe es darum, ob der US-Sportartikelhersteller sein Umsatzvolumen durch Umdatierungen von Erlösen zwischen einzelnen Quartalen künstlich aufgebläht habe, habe das "Wall Street Journal" unter Berufung auf eingeweihte Kreise berichtet. Das Justizministerium prüfe demnach sogar strafrechtliche Vergehen. Under Armour habe Ermittlungen bestätigt und zugesichert, mit den Behörden zu kooperieren. Das Unternehmen sei jedoch der festen Überzeugung, dass seine Praktiken und Angaben angemessen gewesen seien.Under Armour müsse nun schnell für Klarheit sorgen, sonst werde der Fall den Aktienkurs auf unbestimmte Zeit belasten. "Der Aktionär" rate dazu, die Under Armour-Aktien zu verkaufen. Aussichtsreicher in der Sportartikelbranche seien derzeit adidas und - wer es spekulativer möge - PUMABitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Under Armour-Aktie: