Börsenplätze Under Armour-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

20,985 EUR -3,52% (23.05.2019, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

23,46 USD -3,34% (23.05.2019, 22:02)



ISIN Under Armour-Aktie:

US9043111072



WKN Under Armour-Aktie:

A0HL4V



Ticker-Symbol Under Armour-Aktie:

U9R



NYSE-Symbol Under Armour-Aktie:

UA



Kurzprofil Under Armour Inc.:



Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UAA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse. (24.05.2019/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Under Armour-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der US-amerikanische Sportartikelhersteller Under Armour (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UAA) aus Baltimore wurde im Jahr 1996 von Gründer und CEO Kevin Plank gegründet, welcher als junger College-Football-Spieler unzufrieden mit der Ausrüstung seines damaligen Teams war, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Schnell habe sich das Unternehmen zum Spezialisten und Marktführer im Bereich der Thermo-Sportunterwäsche und Kampfsportbekleidung entwickelt. Seit dem Börsendebut 2005 habe Under Armour sein Angebot um mehr Sportbekleidung, Freizeitbekleidung und Schuhwerk aller Art erweitert.Seitdem sei viel passiert. Nike, Reebok und PUMA seien als starke Konkurrenten in den Spezialsport-Bekleidungsmarkt eingestiegen und hätten jeweils einen großen Teil der Marktanteil in diesem Markt übernommen. Vor zwei Jahren sei es mit den zweistelligen Wachstumsraten abrupt vorbei gewesen, da die Konkurrenz in den oben genannten Märkten schnell aufgeschlossen habe. Daraufhin habe eine groß angelegte Neustrukturierung des Unternehmens begonnen, was Jobstreichungen, Austausche im Top-Management und Schließung von Filialen zur Folge gehabt habe. Obwohl Experten diese radikale Neustrukturierung optimistisch betrachten würden, hätten die Marktkonkurrenten in dieser Zeit noch weiter in den Bereichen aufschließen und Under Armour in ihrem ehemaligen Expertengebiet sogar übertrumpfen können.Dennoch gehe die Restrukturierung von Under Amour weiter voran und CEO Plank verspreche für 2019 ein Umsatzplus von 3 bis 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Anleger würden hoffen, dass der Umbau schnell vonstatten gehe, und hätten den Papieren seit Jahresbeginn zu einem Anstieg von mehr als 25 Prozent verholfen.Die Under Armour-Aktie notiere aktuell bei USD 24,14 (22.05.2019). Das 52-Wochenhoch habe bei USD 24,95 gelegen (03.12.2018), das 52-Wochentief bei USD 16,52 (26.12.2018). Bei Bloomberg setzen zehn Analysten die Aktie auf "buy", 14 Analysten auf "hold" und zehn Analysten auf "sell", so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 23.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link