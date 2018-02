Tradegate-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

Kurzprofil Under Armour Inc.:



Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse. (27.02.2018/ac/a/n)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Under Armour-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Sportartikelherstellers Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) charttechnisch unter die Lupe.Es gebe tatsächlich Einzeltitel, die den jüngsten Marktturbulenzen getrotzt hätten. Zu dieser Gruppe zähle beispielsweise die Under Armour-Aktie. Dafür habe der Sportartikelhersteller sein "Waterloo" in den zweieinhalb Jahren zuvor erlebt als das Papier von knapp 55 USD auf unter 12 USD korrigiert habe.Aus charttechnischer Sicht gebe es derzeit aber klare Anzeichen für eine nachhaltige Wende zum Besseren. So habe der Titel jüngst die Kombination aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 16,54 USD) und dem jüngsten Erho‎lungshoch bei 16,85 USD überspringen können. Damit liege nun ein nicht ganz idealtypischer Doppelboden als untere Umkehrformation vor.Unterstützt werde die Trendwende durch den freundlich zu interpretierenden MACD sowie durch die im Verlauf des RSI ebenfalls vorliegende Bodenbildung. Und auch die objektive Auswertung anhand des "HSBC Trendkompass" signalisiere einen intakten Haussetrend. Rein rechnerisch eröffne sich nun ein Anschlusspotenzial von gut 4 USD, wobei ein nachhaltiger Spurt über die horizontalen Hürden bei rund 18,30 USD als Katalysator beim Ausschöpfen dieses Kurspotenzials fungieren dürfte. Um die beschriebene Trendwende nicht leichtfertig zu gefährden, sollte der o. g. gleitende Durchschnitt in Zukunft nicht mehr nachhaltig unterschritten werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.02.2018)Börsenplätze Under Armour-Aktie: