10.06.2020



12,15 EUR +0,83% (10.06.2020, 09:31)



DE0005570808



557080



UBK



Kurzprofil UmweltBank AG:



Die UmweltBank (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 11.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 23.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.



Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.



Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. (10.06.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten weiterhin zum Kauf der Aktie der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK).Mit dem Fokus auf der Finanzierung und Förderung von ökologischen und sozialen Projekten habe die UmweltBank AG auch in 2019 die Kundeneinlagen ausschließlich für die ökologische Kreditvergabe verwendet. Zum Geschäftsjahresende 2019 seien rund 34% der Kredite für den Bereich Sonnenenergie, 28% für den sozialen und ökologischen Wohnungsbau sowie 23% für den Bereich Wind- und Wasserkraft ausgereicht gewesen. Insgesamt sei dabei das Kreditvolumen auf 2.566,62 Mio. EUR (31.12.18: 2.392,77 Mio. EUR) geklettert, womit die Gesellschaft in der Lage gewesen sei, ein anhaltendes Wachstum des Geschäftsvolumens zu erreichen. In den vergangenen fünf Geschäftsjahren (2014-2019) habe das Kreditvolumen mit einem CAGR von 6,9% deutlich zugelegt. Dem stehe ein ebenso starker Anstieg der Kundeneinlagen gegenüber, die Ende 2019 auf 2.529,34 Mio. EUR (31.12.18: 2.330,02 Mio. EUR) weiter zugelegt hätten.Der Ausbau des Geschäftsumfangs finde sich zwar in einem leichten Anstieg der Zinserträge auf 70,98 Mio. EUR (VJ: 69,69 Mio. EUR) wieder, aufgrund der tendenziell rückläufigen Zinsniveaus und der Fortsetzung der Zinsmargenminderung habe das Zinsergebnis mit 51,00 Mio. EUR (VJ: 51,23 Mio. EUR) etwas unter Vorjahresniveau gelegen. Dass die Gesamterträge mit 82,85 Mio. EUR (VJ: 75,65 Mio. EUR) insgesamt dennoch über dem Vorjahr gelegen hätten, sei in erster Linie auf Veräußerungserlöse und Bewertungserträge festverzinslicher Wertpapiere zurückzuführen.Unterm Strich weise die UmweltBank AG mit einem Nachsteuerergebnis in Höhe von 25,92 Mio. EUR (VJ: 25,34 Mio. EUR) erneut ein sehr attraktives Rentabilitätsniveau auf. Abermals steche dabei die sehr niedrige Cost-Income-Ratio von 40,0% (VJ: 34,6%) heraus. Ein Marktvergleich über alle deutschen Bankenkategorien hinweg, ergebe für das Jahr 2018 eine durchschnittliche Cost-Income-Ratio von 75,5%, die damit deutlich über dem Wert der UmweltBank AG liege. Neben der Tatsache, dass die UmweltBank AG, als Direktbank, keine kostspielige Filialstruktur betreibe, sei die Kreditstruktur der Gesellschaft deutlich risikoärmer als bei vergleichbaren Kreditinstituten, was mit einem niedrigeren Risikovorsorgebestand einhergehe. Bei den UmweltBank-Krediten handle es sich in der Regel um besicherte Kredite.Für das laufende Geschäftsjahr rechne der Vorstand zwar mit einem Anstieg des Geschäftsvolumens, aufgrund der weiter rückläufigen Zinsmarge sowie der insgesamt gestiegenen Kosten, sollte das Nachsteuerergebnis leicht unter Vorjahresniveau liegen. Etwaige negative Auswirkungen im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Pandemie seien dabei vernachlässigbar und würden sich nach Erachten der Analysten lediglich auf das Neukundengeschäft beschränken. Da beispielsweise die Tilgungs- und Zinsleistungen im Solar- oder Windkraftbereich aus dem laufenden Anlagenbetrieb stattfinden würden, dürften Corona-Effekte vernachlässigbar sein.Im Rahmen ihres Residualeinkommensmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 14,50 EUR (bisher: 14,30 EUR) ermittelt. Der leichte Anstieg sei auf die Minderung des Diskontierungsfaktors sowie auf den so genannten Roll-Over-Effekt zurückzuführen.Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben der UmweltBank-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 10.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link