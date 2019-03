Insgesamt beurteile der IWF die wirtschaftlichen Aussichten der Ukraine positiv. Das BIP-Wachstum liege bei fast 3%, und die Inflation dürfte sich bis zum Jahresende von fast 10% auf rund 7,5% abschwächen. Die Zentralbank habe Raum, die Zinssätze um etwa 2-3 Prozentpunkte zu senken, aber sie könne bis nach den Wahlen warten, um eine deutliche Senkung vorzunehmen.



Ein potenzieller Konfliktpunkt sei die Verpflichtung eines zukünftigen Marktführers, höhere Gastarife beizubehalten (früher seien die Haushalte deutlich unter dem Marktpreis bezahlt worden). Das sei eine der nicht verhandelbaren Auflagen des IWF.



Einige der von der Herausforderin Julia Timoschenko vorgeschlagenen Maßnahmen könnten das Vertrauen in das Finanzsystem der Ukraine untergraben. Die Politik des Amtsinhabers Petro Poroshenko sei konventioneller. Es sei hingegen nicht ganz klar, wofür der Schauspieler und Regisseur Volodymyr Zelensky stehe - er sei mit seinen Anti-Establishment-Positionen vor allem bei jungen Menschen populär. (27.03.2019/ac/a/m)





Das ukrainische Finanzministerium meine es ernst mit Reformen und mache beeindruckende Fortschritte. Die Gesetzgebung zur Umsetzung der mittelfristigen Budgetierung sei deutlich früher als geplant verabschiedet worden. Der erste Dreijahreshaushalt werde im Mai dieses Jahres festgelegt und werde schwer zu brechende Defizitobergrenzen beinhalten. Erfreulich sei auch die Umsetzung des konventionelleren Inflationsziels durch die Zentralbank sowie die Bemühungen zur Sanierung des Bankensektors. Ukrainische Staatsanleihen seien auf dem besten Weg, in den nächsten Monaten in das internationalen Abwicklungssystem Clearstream aufgenommen zu werden.