Auch das Ziel, einen 24-stündigen Waffenstillstand zu erreichen, sei verfehlt worden. Damit sei die Hoffnung der Welt auf eine erste Entspannung im Ukraine-Krieg bitter enttäuscht worden.



Kuleba habe Lawrow vorgeworfen, ohne Verhandlungsmacht zu dem Treffen erschienen zu sein. "Wenn zwei Außenministern sich treffen, sollten sie das Mandat haben, für ihr Land zu sprechen und von ihren Präsidenten und Parlamenten davon ermächtigt sein", so der ukrainische Außenminister.



Während der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und andere Indices nach dem Treffen deutlich im Minus notieren würden, würden die Ölpreise anziehen. Der Preis für ein Barrel WTI-Öl klettere um 4,5 Prozent auf 114 Dollar.



Solange es keine ernstzunehmenden Anzeichen für einen Abzug der Russen aus der Ukraine gebe, dürfte die Lage an den Aktienmärkten überaus volatil bleiben. (10.03.2022/ac/a/m)







