Für den gesamten Februar hätten Brent und WTI einen Durchschnittswert von 96 bzw. 101 erreicht, während Gold mit einem SERIX von 97 den zweitniedrigsten Wert des Monats verzeichnet habe. Dies habe seine Gründe in Gewinnmitnahmen und der Absicherung anderer Positionen.



"Am 24. Februar, dem Tag, an dem russische Truppen in die Ukraine einmarschierten, verzeichneten wir einen starken Anstieg der Handelsaktivität mit Turbo-Optionsscheinen von Privatanlegern in ganz Europa. Die Zahl der Transaktionen mit Instrumenten, die an Öl-Futures gekoppelt sind, hat sich im Vergleich zum Vortag etwa verdoppelt, während die Transaktionen in Turbos auf Gold viermal so hoch waren, was angesichts der Attraktivität von Gold als traditionellem sicheren Hafen in Zeiten militärischer Konflikte nicht überrascht", erkläre Michael Hall, Head of Distribution bei Spectrum Markets.



"Die Stellung Russlands auf den internationalen Energiemärkten in Verbindung mit der Ankündigung umfangreicher Sanktionen hat dazu geführt, dass Öl-Futures in dem Konflikt eine wichtige Rolle spielen und eindeutig einen großen Teil der Handelsaktivitäten der Privatanleger ausmachen", füge Hall hinzu.



Im Februar seien 91,9 Millionen verbriefte Derivate auf Spectrum gehandelt worden, wobei 39,3% der Transaktionen außerhalb der traditionellen Handelszeiten (d.h. zwischen 17:30 und 9:00 Uhr MEZ) stattgefunden hätten. 88% der gehandelten Derivate hätten sich auf Indices, 4,5% auf Währungspaare, 5,9% auf Rohstoffe und 1,6% auf Aktien bezogen, wobei die drei meistgehandelten Basiswerte der DAX 40 (28,5%), der NASDAQ 100 (15,3%) und der S&P 500 (15,2%) gewesen seien.



Betrachte man die SERIX-Daten für die drei wichtigsten zugrunde liegenden Basiswerte, so seien der NASDAQ 100 und der DAX 40 relativ unverändert bei 101 bzw. 100 geblieben. Der S&P 500 sei dagegen leicht zurückgegangen, von 102 auf 99, und sei damit erneut in die Abwärtszone geraten. (08.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Spectrum Markets, der paneuropäische Handelsplatz für verbriefte Derivate, hat seine SERIX-Stimmungsdaten für europäische Privatanleger für den Monat Februar veröffentlicht, so die Experten von Spectrum Markets.In diesem Monat sei das Interesse an sicheren Anlagen wie Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) angesichts der erwarteten Volatilität nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine besonders groß gewesen. Aber auch Öl sei im Fokus der Anleger gewesen.Eine Flut von Long- und Short-Trades auf diese Underlyings habe dazu geführt, dass sich die drei SERIX-Indikatoren für den gesamten Monat in der Nähe des neutralen Bereichs eingependelt hätten, obwohl es unmittelbar nach der Nachricht über die Invasion einen deutlichen Ausschlag nach oben gegeben habe. Der SERIX für Gold habe sich von einem rückläufigen Wert von 91 am 23. Februar auf einen deutlich positiven Wert von 111 am nächsten Tag bewegt. In ähnlicher Weise sei Brent im selben Zeitraum von 96 auf 107 und WTI von 98 auf 108 am 25. Februar gestiegen, um dann etwas später seinen Höchststand zu erreichen.