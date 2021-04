NYSE-Aktienkurs UiPath-Aktie:

76,80 EUR +11,30% (22.04.2021, 17:43)



ISIN UiPath-Aktie:

US90364P1057



WKN UiPath-Aktie:

A3CND6



NYSE-Symbol UiPath-Aktie:

PATH



Kurzprofil UiPath Inc.:



UiPath Inc. (ISIN: US90364P1057, WKN: A3CND6, NYSE-Symbol: PATH) ist ein rumänisches Unternehmen mit Hauptsitz in New York City, das als globales Softwareunternehmen eine Plattform für die Automatisierung von Roboterprozessen (RPA) entwickelt. (22.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UiPath-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von UiPath (ISIN: US90364P1057, WKN: A3CND6, NYSE-Symbol: PATH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.UiPath sei gestern erstmals an der Börse gehandelt gewesen. Der Ausgabekurs habe bei 56 USD gelegen. Geschlossen habe das Papier schon im Bereich von 69 USD. Die Bewertungen seien hier jenseits von Gut und Böse. Das Unternehmen habe letztes Jahr 600 Mio. USD erzielt. Der Umsatz sei jetzt bei 69 USD mit 35 Mrd. USD bewertet. UiPath müsse in die Bewertungen noch hineinwachsen. Einiges an Fantasie sei hier schon eingepreist. Die UiPath-Aktie eignet sich nur für erfahrene, risikofreudige Anleger, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze UiPath-Aktie: