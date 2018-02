Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA konnten am Freitag letzter Woche die Papiere von HP (ISIN: US4282361033, WKN: 851301, Ticker-Symbol: HWP, NYSE-Symbol: HPQ) (+3,7%) und Hewlett Packard Enterprise (ISIN: US42824C1099, WKN: A140KD, Ticker-Symbol: 2HP) (+10,8%) kräftig zulegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.First Solar-Aktien (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) hätten zu Wochenende 6,6% abgegeben. Der Solarpanelhersteller habe zwar mit einem geringeren Verlust als befürchtet überrascht, aber beim Umsatz enttäuscht.In Europa würden diese Woche der Chemiekonzern BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) und der Medizinkonzern Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) samt Tochter Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) am Dienstag und der Pharmakonzern Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) am Mittwoch Quartalszahlen vorlegen. Unter den MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741)-Werten stünden am Mittwoch darüber hinaus die Zahlen von Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) und am Donnerstag die vorläufigen Zahlen von Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) für das Geschäftsjahr 2017 an. Heute würden Pirelli (ISIN: IT0005278236, WKN: A2DX1M, Ticker-Symbol: 2PI), Luxottica (ISIN: IT0001479374, WKN: 592587, Ticker-Symbol: LUXA) und BB Biotech (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) berichten. (26.02.2018/ac/a/m)