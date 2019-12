Zum Wochenabschluss habe auch der Ölpreis stark zulegen können. Grund dafür sei die Entscheidung Saudi-Arabiens gewesen, zusätzlich zu den angekündigten 500 Tsd. Fass Produktionssenkungen der OPEC+ Länder (auf 1,7 Mio. Fass), die eigene Ölquote weiter um 400 Tsd. Fass unterzuerfüllen.



Gold sei am Freitag wenig gefragt gewesen und habe daraufhin deutlich verloren.



Diese Woche stünden einige wichtige Ereignisse am Programm. Allen voran würden Neuigkeiten im Handelskonflikt erwartet, da bei keiner Einigung bis Sonntag neue Zölle in Kraft treten würden. In Großbritannien kommte es unterdessen zu den Parlamentswahlen. Des Weiteren komme es zu Notenbanksitzungen in den USA und der EU, von denen die Analysten der Raiffeisen Bank International AG keine Neuigkeiten für die Aktienmärket erwarten würden. (09.12.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Überraschend gute Arbeitsmarktdaten aus den USA sorgten am Freitag für deutliche Kursanstiege der wichtigsten US-Indices, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Arbeitsmarktbericht für November habe die größten Jobzuwächse des Jahres gezeigt. Die asiatischen Märkte hätten von den guten Nachrichten aus den Vereinigten Staaten nicht sonderlich profitieren können und würden heute Morgen nur teilweise im Plus notieren. Die schlechteren Exportdaten aus China würden hier für Unsicherheit sorgen. Die Indikatoren für Europa würden auf einen etwas schlechteren Start in die Handelswoche hindeuten.