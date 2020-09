Die zweitbeste Aktie in Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) (+3,8%) gewesen, welche sich unbeeindruckt von der Berufung der EU-Kommission gegen ein für das Unternehmen positives ausgegangenes Steuerurteil gezeigt habe.



Um den britischen Wettanbieter William Hill (ISIN: GB0031698896, WKN: 633847, Ticker-Symbol: WHI, London: WMH) (+43,5%) sei offensichtlich eine Übernahmeschlacht entbrannt. Kurz nachdem Bloomberg vom Interesse der Private-Equity-Firma Apollo berichtet habe, habe William Hill ein Übernahmeangebot des Casinobetreibers Caesars (ISIN: US12769G1004, WKN: A2P92E, Ticker-Symbol: 2ER) (+7,9%) gemeldet.



Kioxia, der Speicherchiphersteller, der 2018 aus Toshiba (ISIN: JP3592200004, WKN: 853676, Ticker-Symbol: TSE1) (-1,1%) ausgegliedert worden sei, verschiebe sein IPO, weil eskalierende politische Spannungen zwischen den USA und China die Rentabilität des Unternehmens stark belasten würden. (28.09.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) (+6,8%) haussierte am Freitag in Folge ermutigender Aussagen der europäischen Flugsicherheitsbehörde zum Krisenjet 737 Max, wonach deren Sicherheitsprüfungen im November beendet werden könnten und die Aufhebung des anhaltenden Flugverbots durch die US-Behörde FAA zum Jahresende vielleicht doch noch realistisch sei, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ebenfalls sehr stark gefragt gewesen seien Unternehmen aus dem Reisesektor, insbesondere die Kreuzfahrt-Reedereien Norwegian Cruise Line (ISIN: BMG667211046, WKN: A1KBL8, Ticker-Symbol: 1NC, NYSE-Symbol: NCLH) (+13,7%), Carnival (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Ticker: CCL) (+9,7%) und Royal Caribbean (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) (+7,7%) hätten von einer positiven Sektorstudie eines großen Brokers profitieren können.