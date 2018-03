Wien (www.aktiencheck.de) - Die Übernahme der amerikanischen XL Group (ISIN: BMG982941046, WKN: A2ANWT, Ticker-Symbol: XLF) durch den französischen Versicherer AXA (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) für USD 15,3 Mrd. kommt bei den Anlegern nicht gut an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Hersteller von Computerzubehör und Unterhaltungselektronik, Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI), habe im Vorfeld eines Investorentages seine Wachstumsziele (12% bis 14%) für das laufende Geschäftsjahr bestätigt und erstmals seine Ziele für das Geschäftsjahr 2018/19 genannt. Hier wolle man beim Umsatz ein hohes einstelliges Wachstum anpeilen, das Betriebsergebnis solle um knapp 15% steigen.Der Schweizer Industriekonzern OC Oerlikon (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) habe mit seinen Ganzjahreszahlen gutes Wachstum zeigen und die Analystenerwartungen recht klar übertreffen können. Mit Blick auf das laufende Jahr erwarte der Konzern nachhaltiges Wachstum und eine weitere Verbesserung der Profitabilität. (06.03.2018/ac/a/m)