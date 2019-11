Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

23,78 Euro -8,17% (06.11.2019, 15:34)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

USD 26,56 -5,21% (06.11.2019, 15:49)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.

(06.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Michael Graham von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Michael Graham von Canaccord Genuity die Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) weiterhin zum Kauf.Uber Technologies Inc. habe mit dem Bericht zum dritten Quartal gezeigt weiter an Größe zugelegt zu haben. Metriken zum Buchungsvolumen und der Nutzeranzahl seien zwar etwas schlechter ausgefallen als angenommen. Dafür habe aber der bereinigte Nettoumsatz über der Schätzung gelegen. Die Eats-Buchungen seien niedriger ausgefallen als erwartet. Gleichzeitig seien aber klare Marktanteilsgewinne zu konstatieren.Uber wolle nun bereits in 2021 ein positives EBITDA erreichen und damit ein Jahr früher als angenommen, so die Analysten von Canaccord Genuity. Analyst Michael Graham zeigt sich überzeugt, dass Uber bei der Transformation der weltweiten Transportlandschaft eine führende Rolle spielen werde. Im Verlauf der Zeit dürfte diese Position auch auf andere Bereiche übertragen werden.Die Analysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Uber-Aktienanalyse den Titel nach wie vor mit "buy" ein und halten am Kursziel von 55,00 USD fest.Börsenplätze Uber-Aktie:Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:23,67 Euro -6,44% (06.11.2019, 15:43)