Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (19.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine weitere Schlappe für Uber: Das Landgericht Frankfurt habe dem Fahrdienstleiter untersagt, in Deutschland Beförderungsaufträge an Mietwagenunternehmer zu vermitteln. Das Urteil drücke vorbörslich auf den Kurs der Uber-Aktie.Laut Urteil sei Uber als "Unternehmer im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes" anzusehen, der zur Geschäftstätigkeit über eine entsprechende Konzession verfügen müsse. "Diese Konzession hat Uber unzweifelhaft nicht", habe Richterin Annette Theimer in der Urteilsbegründung gesagt.Zur Feststellung der Unternehmereigenschaft sei dabei die "Sichtweise der Fahrgäste" entscheidend. Uber nehme die Aufträge entgegen, entscheide über die Auswahl der entsprechenden Fahrer und bestimme den Fahrpreis. Dass sich Uber selbst nur als Vermittler von Dienstleistungen an selbstständige Mietwagen-Unternehmer sehe, entnehme man lediglich dem Kleingedruckten, was den normalen Fahrgast aber in der Regel nicht interessiere."Wir begrüßen das Urteil, denn das Landgericht Frankfurt hat klargestellt, dass das System Uber in Deutschland rechtswidrig ist", habe der Geschäftsführer des Bundesverbandes Taxi und Mietwagen, Michael Oppermann erklärt. "Wir fordern Uber auf, seine illegale Tätigkeit unverzüglich einzustellen."Aus Sicht von Uber seien lediglich einzelne Aspekte des Vermittlungsmodells beanstandet und die Firma betont worden, dass man in Deutschland nur mit professionellen und lizenzierten Mietwagen- und Taxiunternehmen zusammenarbeite.Das Urteil sei ein weiterer Rückschlag für das Geschäftsmodell von Uber in Europa. Erst vergangenen Monat habe die Londoner Transportbehörde dem US-Konzern seine Geschäftslizenz entzogen, weil Uber weder einen ausreichenden Identitätsnachweis für seine Fahrer noch die Sicherheit seiner Passagiere gewährleisten könne.Die Probleme in Europa seien eine zusätzliche Last für die schleppende internationale Expansion von Uber. Solange jedoch im Kerngeschäft keine neuen profitablen Wachstumsmärkte außerhalb der USA erschlossen werden könnten, sehe "Der Aktionär" für Ubers langfristiges Wachstum schwarz.Die Uber-Aktie ist kein Kauf, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.12.2019)