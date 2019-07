Börsenplätze Uber-Aktie:



39,80 Euro +1,02% (16.07.2019, 14:00)



39,945 Euro +1,59% (16.07.2019, 14:41)



44,53 USD +1,23% (15.07.2019)



US90353T1007



A2PHHG



UT8



UBER



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erst Wachstum, dann Gewinne - so heiße auch die Devise bei Uber und Lyft. Die Fahrdienstleister Uber und Lyft würden zwar wachsen, doch würden hohe Verluste schreiben. Jetzt hätten beide die Preise angepasst und direkt stehe das Wachstum auf dem Prüfstand.Uber habe im Mai rund 15,9 Millionen Fahrten in New York angeboten. Laut der "Taxi and Limousine Commission" seien acht Prozent weniger als im März. In der gleichen Zeitspanne habe auch Lyft abgebaut.Der Einbruch komme, nachdem in New York ein Mindestlohn für die Fahrer eingeführt worden sei, was die Preise für die Passagiere erhöht habe. Einige Passagiere scheine diese Erhöhung abzuschrecken.Laut Uber-CEO Dara Khosrowshahi habe die Preiserhöhungen zwar eine negative Auswirkung auf die Anzahl der in Anspruch genommen Fahrten, doch das Geschäft bleibe stabil.Die Analysten von Barclays würden dagegen in den Preiserhöhungen und den neuen Angeboten wie Uber Comfort oder Gruppenfahrten eine Chance insbesondere für Uber sehen. Die Barclays-Analysten hätten das Ziel von Uber auf 50 Dollar (Overweight) gesetzt - was 16 Prozent Kurspotenzial entspreche. Das Ziel von Lyft setze er auf 55 Dollar (Equal-weight) - unter dem aktuellen Kurs von 64,80 Dollar."Der Aktionär" bleibt der Meinung, dass Uber und Lyft bei der aktuellen Bewertung erst beweisen sollten, wie sie langfristig profitabel wirtschaften können - ohne das eigene Wachstum zu kannibalisieren. Angebote wie Essenslieferungen, Gruppenfahrten oder Frachtdienste können hier den entscheidenden Impuls liefern, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 16.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link