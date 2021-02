XETRA-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

47,015 EUR +9,41% (02.02.2021, 17:07)



Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

47,40 EUR +8,36% (02.02.2021, 17:20)



NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

56,818 USD +7,69% (02.02.2021, 17:10)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Deutschland Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (02.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Uber spezialisiere sich zunehmend auf das Geschäft mit Lieferdiensten. Der US-Dienstleister erwerbe nun die auf Zustellung alkoholischer Getränke spezialisierte US-Firma Drizly. Die Meldung komme bei den Anlegern gut an - die Uber Technologies-Aktie steige im frühen US-Handel um rund neun Prozent.Der Kaufpreis (zum Teil werde mit Aktien bezahlt) liege bei 1,1 Milliarden Dollar, wie Uber am Dienstag bekannt gebe. Die Drizly-Übernahme mache Sinn: Das amerikanische Unternehmen sei in 1.400 US-Städten aktiv und solle komplett im Zustelldienst Uber Eats aufgehen.Der US-Dienstleister Uber baue mit diesem Deal seine gute Position im Bereich "Essenslieferungen" weiter aus. Auch das Chartbild habe sich mit dem heutigen Kursanstieg deutlich aufgehellt: Die Uber Technologies-Aktie klettere über die Widerstandszone im Bereich von 56,40 Dollar. Der Titel sei seit Ausgabe 03/2021 eine laufende Empfehlung des AKTIONÄR.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Uber Technologies-Aktie: