ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (06.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) unter die LupeNach der gescheiterten Übernahme von GrubHub gehe Fahrtdienstvermittler Uber in seinem Kerngeschäft auf Einkaufstour. Wie heute bekannt geworden sei, übernehme Uber das britische Taxi-Softwareunternehmen Autocab, um seine Präsenz in Großbritannien auszubauen.Das Abkommen ermögliche es Uber, die Technologie von Autocab zu nutzen, um Benutzer mit lokalen Taxiunternehmen zu verbinden. Die Software mit dem Namen iGo sei ursprünglich von Autocab entwickelt worden, um Taxifahrern dabei zu helfen, mit Apps wie Uber zu konkurrieren.Aktuell sei Uber in Großbritannien in nur 40 Städten aktiv. Mit der Übernahme von Autocab wolle das Unternehmen auf 170 britische Regionen expandieren."Autocab arbeitet seit mehr als 30 Jahren erfolgreich mit Taxiunternehmen und privaten Vermietern auf der ganzen Welt zusammen, und Uber kann aus ihren Erfahrungen viel lernen", habe Jamie Heywood, Ubers Region-Manager für Nord- und Osteuropa, gesagt. "Wir freuen uns darauf, mit dem Autocab-Team zusammenzuarbeiten, um den lokalen Betreibern beim Wachstum zu helfen und den Fahrern echte Gewinnmöglichkeiten zu bieten", so Heywood weiter.Anleger können zugreifen, sollten jedoch den Stopp bei 22,50 Euro beachten, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Und beachten: Heute Abend gebe es Zahlen. (Analyse vom 06.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link