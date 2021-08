Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (05.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Fahrdienstleister und Lebensmittelzulieferer Uber habe gestern nach Börsenschluss seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal vorgelegt. Das Unternehmen habe die Erwartungen der Experten geschlagen. Ein Problem bleibe jedoch die noch fehlende Profitabilität.Uber habe in Q2 einen Umsatz von 3,93 Milliarden Dollar erzielt (+105 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Erwartet worden seien 3,75 Milliarden. Die Gross Bookings seien um 114 Prozent auf 21,9 Milliarden Dollar geklettert.Das Unternehmen habe diesmal zwar einen Nettogewinn von 1,14 Milliarden Dollar erzielt. Dieser sei aber insbesondere auf außerordentliche Effekte wie Buchgewinne bei Didi und Aurora zurückzuführen gewesen.Problem: Das bereinigte EBITDA habe einen Verlust von 509 Millionen Dollar ausgewiesen. Das sei zwar eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Gegenüber Q1 habe sich dieser Wert jedoch um 150 Millionen Dollar verschlechtert. Der operative Verlust habe bei 1,19 Milliarden Dollar gelegen.Positiv sei gewesen, dass Uber das starke Momnetum in seiner Delivery-Sparte habe beibehalten können. Die Umsätze seien hier um 85 Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar geklettert. Das sei insofern beeindruckend, da die positiven Pandemie-Effekte sich bei vielen Corona-Profiteuren bereits abgeschwächt hätten.Das Unternehmen bekräftige, dass es in diesem Jahr ein positives bereinigtes EBITDA erwirtschaften möchte. In Q3 solle das EBITDA nur noch bei minus 100 Millionen Dollar liegen.Trotz der negativen nachbörslichen Kursreaktion müsse man festhalten, dass Uber sehr solide Zahlen gemeldet habe. Der hohe operative Verlust sei insbesondere auf notwendige Investitionen zurückzuführen, die aber bereits erste Früchte tragen würden. Die Mobility-Sparte des Unternehmens habe sich bereits deutlich von den Pandemie-Folgen erholt und viele neue Fahrer dazugewonnen.Auch wenn Ubers Geschäftsmodell kritikwürdig bleibe, sei das Unternehmen auf dem Wege, die operative Wende zu schaffen, Uber ist ein Kandidat für die Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link