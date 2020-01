Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:

Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (22.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) unter die Lupe.Die Aktie des großen Fahrdienstvermittlers und Essenslieferanten habe am Dienstag im regulären Börsenhandel kräftig zugelegt, nachdem dasUS-Unternehmen den Verkauf seines indischen Essenslieferdienstes Uber Eats an Zomato bekanntgegeben habe. Uber erhalte im Gegenzug einen Anteil von 9,99% an Zomato und rund 35 Mio.USD in bar. Uber habe angesichts der Marktdominanz der beiden lokalen Wettbewerber Zomato und Swiggy (würden zusammen über 80% des indischen Marktes kontrollieren) Schwierigkeiten gehabt, im indischen Lebensmittel-Markt Fuß zu fassen. Der Uber CFO Nelson Chai habe gesagt, sich in Zukunft auf Märkte zu fokussieren, in welchen das Unternehmen gute Aussichten auf die Eroberung der Marktführerschaft besitze.Die Uber-Aktie notiere aktuell bei 37,60 USD und habe seit dem November-Tief bei 25,99 USD bereits knapp 45% zugelegt. Ob der Turnaround nachhaltig sei, müsse sich noch zeigen, zumal für das Erreichen des Allzeithochs aus dem Juni 2019 (47,08 USD) die Aktie noch über 25% zulegen müsste.Die Uber-Story bleibe weiterhin spannend. Der interessierte Anleger könne die Uber-Aktie auf seine Watchliste setzen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2020)Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Uber-Aktie: