Börsenplätze Uber-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

36,705 EUR -2,24% (20.05.2019, 19:25)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

40,99 USD -2,20% (20.05.2019, 19:22)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UT8



NYSE Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein Technologieunternehmen, das Menschen über eine Smartphone-App mit On-Demand-Angeboten verbindet. Derzeit schafft die App für ihre Nutzer Zugang zu alternativen Beförderungsmöglichkeiten, zu Essenslieferdiensten sowie zu Fracht- und Kurierdiensten. Uber ist gegenwärtig in mehr als 600 Städten in 64 Ländern weltweit aktiv. (20.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Dienstleistungsunternehmens Uber (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Die Börsengänge der Fahrdienstleister seien Reinfälle gewesen. Und die jüngsten Nachrichten zu den Unternehmen seien dazu geeignet, das Sentiment weiter im negativen Bereich zu halten. Wie jetzt bekannt geworden sei, hätten Großanleger bei Uber schon vor dem Börsengang abspringen wollen. Lyft werde unterdessen von Investoren der ersten Stunde verklagt.Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf ungenannte Quellen berichte, hätten BlackRock und Tiger Global nach dem Börsengang keine Uber-Aktien gekauft. Diverse BlackRock-Fonds hätten demnach bereits vor dem Börsendebüt Ubers zu deutlich tieferen Kursen Anteile an dem Unternehmen erworben und später nicht nachgekauft. Tiger Global solle einen Teil seiner Uber-Anteile sogar mehrere Wochen vor dem Börsengang in den Markt gedrückt haben.Dem "Wall Street Journal" zufolge habe die US-Investmentfirma 30 Prozent ihrer 400-Millionen-Dollar-Position zu einem Kurs von 53 Dollar pro Aktie verkauft. Potenziellen Käufern sei erzählt worden, Tiger Global nehme einen großen Abschlag auf den eigentlichen Wert seiner Anteile in Kauf, weil man Liquidität benötige.Tatsächlich habe ein Uber-Anteil beim Börsengang dann 45 Dollar gekostet. Am Ende des ersten Handelstags habe der Preis nur noch bei 41,57 Dollar gelegen.Uber-Konkurrent Lyft sei inzwischen von Investoren verklagt worden. Diese würden dem Unternehmen vorwerfen, es habe im Rahmen des IPOs falsche und irreführende Angaben gemacht. Unter anderem gehe es um Sicherheitsprobleme von Fahrrädern, die hätten zurückgerufen werden müssen.Lyft-Aktien hätten beim Börsendebüt im März zunächst 72 Dollar gekostet und am ersten Tag bei 78,29 Dollar geschlossen. Inzwischen sei eine Aktie nur noch knapp 52 Dollar wert."Der Aktionär" meine: Die öffentliche Aufmerksamkeit im Vorfeld der Börsengänge sei groß gewesen - die Ernüchterung im Anschluss ebenfalls. Die Großinvestoren seien offenbar alles andere als zuversichtlich für die nähere Zukunft von Uber und Lyft gestimmt.