Der kräftige Anstieg des realen Bruttoinlandsproduktes im ersten Quartal sei zwar insofern bemerkenswert, als dass wegen der sehr schwachen Entwicklung des privaten Konsums um den Jahreswechsel und des Government Shutdowns im Januar zunächst vielfach davon ausgegangen sei, dass die US-Wirtschaft zu Jahresbeginn kaum oder gar nicht wachsen würde. Ein Blick auf die Zusammensetzung des Anstiegs der Wirtschaftsleistung nehme dem vermeldeten starken Plus allerdings das meiste seines Glanzes.



Momentan stelle sich die Frage, wie das schwache Plus bei den privaten Konsumausgaben zu bewerten sei: Ein Ausrutscher oder eine nachhaltige Abschwächung? Der weiter boomende Arbeitsmarkt bei gleichzeitig anziehenden Löhnen spreche eher für einen Ausrutscher. Die nachlassenden positiven Effekte der Einkommenssteuerreform aus dem letzten Jahr würden dagegen dafür sprechen, dass der private Konsum strukturell etwas an Fahrt verliere. Die Analysten der RBI rechnen daher im Rest des Jahres mit Zuwachsraten über der aus dem ersten Quartal aber unter dem durchschnittlichen Zuwachs von annualisiert 2,8% p.q. von Ende 2017 bis Ende 2018.



Besonders enttäuschend müsse das Abschneiden der Anlageinvestitionen gesehen werden. Trotz dank der Steuerreform massiv gestiegener Gewinne scheinen die Unternehmen sich sowohl bei Gewerbebau- als auch Ausrüstungsinvestitionen zurückzuhalten, so die Analysten der RBI. In beiden Fällen habe die Dynamik seit rund einem Jahr stark nachgelassen.



Ebenfalls äußerst enttäuschend sei die Entwicklung der Wohnungsbauinvestitionen. Diese seien nun schon in fünf aufeinanderfolgenden Quartalen gesunken. Das sei für eine Nicht-Rezessionsphase äußert ungewöhnlich. Es stelle sich inzwischen die Frage, ob für die schwache Entwicklung des Wohnungsbaus wirklich in erster Linie angebotsseitige Faktoren verantwortlich seien (Mangel an Bauplätzen und qualifizierten Arbeitskräften).



Besonders kritisch sei auch der neuerliche Anstieg der Lagerinvestitionen zu sehen. Er sei nach Meinung der Analysten eine Hypothek für die Zunahme der Wirtschaftsleistung vor allem im zweiten, aber auch im dritten Quartal. Es sei davon auszugehen, dass die Unternehmen ihren Lageraufbau rasch wieder auf deutlich niedrigere Werte zurückfahren würden. Nur eine Halbierung des Zuwachses der Lagerinvestitionen würde den Zuwachs des realen Bruttoinlandsproduktes bereits um 1,5 Prozentpunkte dämpfen.



Der erhebliche Wachstumsbeitrag des Außenbeitrags werde sich auch nicht aufrechterhalten lassen. Die Exporte würden in den nächsten Quartalen per saldo schwächer zunehmen als die Importe. (Ausgabe vom 26.04.2019) (29.04.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Wie das Bureau of Economic Analysis (BEA) heute mitgeteilt hat, ist das reale Bruttoinlandsprodukt zwischen Januar und März einer ersten Schätzung zufolge gegenüber dem vierten Quartal 2018 um annualisiert 3,2% angestiegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Ergebnis liege deutlich über den Markterwartungen. Verglichen mit dem gleichen Quartal des Vorjahres sei die Wirtschaftsleistung ebenfalls um 3,2% gewachsen.Wie erwartet hätten die privaten Konsumausgaben nur leicht zugenommen (annualisiert +1,2% p.q.). Ebenfalls wie erwartet seien die Exporte spürbar angestiegen, während die Importe zurückgegangen seien. Der Außenbeitrag habe daher einen satten Wachstumsbeitrag von annualisiert 1,0 Prozentpunkten zur Zunahme der Wirtschaftsleistung geliefert. Der Staatskonsum habe wie prognostiziert mit einem Plus von annualisiert 2,4% p.q. ebenfalls positiv zum Anstieg des realen Bruttoinlandsproduktes beigetargen. Das gekte auch für die Lagerinvestitionen, die sich unerwartet um annualisiert USD 128 Mrd. erhöht hätten. Enttäuschend hätten sich die Bruttoanlageinvestitionen entwickelt. Während die Investitionen in Ausrüstungen de facto stagniert hätten, seien die Bauinvestitionen sogar zurückgegangen.